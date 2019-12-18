هداف فرايبورج يتحسر على ما فاته مع بايرن ميونخ!

قال نيلز بيترسن مهاجم فريق فرايبورج الألماني لكرة القدم إن الشيء الوحيد الذي يؤرقه بشأن الفترة التي قضاها ضمن صفوف بايرن ميونخ، هو عدم فوزه مع الفريق بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا).

جاء ذلك في تصريحات لصحيفة “ونخن ميركور” نشرتها اليوم الأربعاء قبل ساعات من المباراة المقررة بين فرايبورج وضيفه بايرن ميونخ في المرحلة السادسة عشر من البوندسليجا.

وقال بيترسن بشأن الفترة التي قضاها في صفوف بايرن في موسم 2011 / 2012 “كان حظي سيئا بعض الشيء، كان بإمكاني تسجيل هدف هنا أو هناك. ولكن المشكلة الأساسية هي أنني كنت أرغب في التتويج بلقب. وأعتقد أن بايرن فاز باللقب في كل الأعوام منذ رحيلي عن الفريق.”

وقال اللاعب الألماني الدولي البالغ من العمر 21 عاما إنه “واقعي” إزاء أسباب عدم سير الأمور بالشكل المرجو مع بايرن، موضحاً “في فرايبورج، أشكل عنصراً مهماً، لكنني لم أكن كذلك في بايرن.”

وقبل مباراة اليوم، يحتل بايرن المركز الخامس في جدول البوندسليجا برصيد 27 نقطة ويليه فرايبورج في المركز السادس بفارق نقطتين.