نتيجة مباراة الرجاء الرياضي وحسنية أكادير فى الدوري المغربي للمحترفين

يستضيف فريق الرجاء الرياضي نظيره فريق حسنية أكادير، فى احدي مباريات اليوم الأربعاء 18-12-2019، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، بالجولة السادسة من الدوري المغربي للمحترفين 2019-2020.

وتنطلق المباراة بين الرجاء وحسنية أكادير فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت الرباط، 19:00 بتوقيت مكة، 16:00 بتوقيت جرينتش.

ويدخل فريق الرجاء مباراة اليوم أمام حسنية أكادير وهو يسعى للعودة لطريق الانتصارات في الدوري المغربي، بعد تعادله في الجولة الأخيرة أمام فريق سريع وادي زم.

بينما يأمل الفريق الضيف في مواصلة النتائج الجيدة وتحقيق الفوز بعد تغلبه في المباراة الأخيرة على فريق رجاء بني ملال.

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الرجاء الرياضي صاحب الضيافة في مباراة اليوم يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المغربي للمحترفين برصيد 11 نقطة، بعد خوضه 6 مباريات، بينما فريق حسنية أكادير يأتي في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

جدير بالذكر، أن المواجهة الأخيرة التي جمعت بين الرجاء الرياضي وحسنية أكادير في الدوري المغربي انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، وكانت على ملعب الأب جيكو.

تذاع مباراة الرجاء الرياضي وحسنية أكادير عبر شاشة قناة الرياضية المغربية.