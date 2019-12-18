رابطة الدوري الإيطالي تبحث عن قائد جديد!

رحل ماريو سيكالا عن منصب الرئيس المؤقت لرابطة الدوري الإيطالي بسبب تضارب المصالح، لتصبح الرابطة بلا قيادة حيث لم تنجح في إنتخاب رئيس جديد لها.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أمس الثلاثاء أن سيكالا إستقال بعد أن كشف جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة أن سيكالا، الخبير القانوني وقاضي التحقيق لم يعلن عن توليه منصب في نادي لاتسيو المنافس في الدوري الإيطالي.

وكان سيكالا قد عين في أول أكتوبر الماضي رئيساً للجنة الإشراف في الاتحاد الإيطالي، لكنه رحل عن المنصب لتوليه الرئاسة المؤقتة للرابطة في الثاني من ديسمبر الجاري.

ولم يعلن سيكالا عن المنصب الذي تولاه بنادي لاتسيو في أواخر أكتوبر، بعقد يستمر حتى 2022، وهو ما أدى لوجود تضارب المصالح.

وكان الاتحاد الإيطالي قد إختار سيكالا لرئاسة الرابطة بشكل مؤقت، إثر رحيل جايتانو ميتشيكي عن رئاسة الرابطة في أواخر نوفمبر الماضي وسط تحقيقات تتعلق بمخالفات في إنتخابه للمنصب في مارس 2018 .

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وأجتمعت الأندية العشرون المنافسة في الدوري الإيطالي، خلال خذا الأسبوع، لكنها أخفقت في إنتخاب رئيس جديد للرابطة.

كذلك تواجه الرابطة إنتقادات حادة منذ أمس الأول الاثنين بسبب إختيارها ثلاث لوحات متجاورة تحمل رسومات لوجوه ثلاثة قرود، جرى تثبيتها في مقرها بمدينة ميلانو، ضمن حملتها لمكافحة العنصرية.

وتقدم لويجي دي سيرفو الرئيس التنفيذي للرابطة، بالاعتذار مساء الثلاثاء، لكُل من شعروا بالإستياء إزاء تلك اللوحات.

وكان دي سيرفو واجه إنتقادات أوائل ديسمبر الجاري عندما ظهر مقطع صوتي يقول فيه إنه يجب حجب الإساءات العنصرية في الاستادات خلال البث التليفزيوني للمباريات.