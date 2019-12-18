رياضة | هيثم عرابي لـ"الخليج 365 الرياضي" عن فريقه الجديد: نسير بخطى ثابتة.. سنفاجىء أندية القسم الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيثم عرابي لـ"الخليج 365 الرياضي" عن فريقه الجديد: نسير بخطى ثابتة.. سنفاجىء أندية القسم الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى هيثم عرابي راعي فريق نادي شباب الظاهر "عرابي" والمشرف العام على قطاع الكرة ، رضاه عن مستوى الفريق في اول ظهور له بدوري القسم الرابع

وفاز فريق الظاهر عرابي في اول مباراة له على فريق النصر للتصدير بهدف دون رد، فيما حقق الفوز اليوم على فريق توشكى بهدفين دون رد.

وقال عرابي في تصريحاته لمراسل الخليج 365 الرياضي : نسير بخطى ثابته، راضي عن مستوى فريقي في أول مباراتين له بالقسم الرابع

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واردف : فزنا في المباراة الأولى على النصر للتصدير، وفي الثانية اليوم على فريق توشكى، ونواجه الأحد المقبل فريق اسكو العريق.

وافصح : استعدينا بشكل جيد للمباريات، ونسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات خلال المواجهة المقبلة لنا بالدوري.

واتم كلماته : سنفاجىء الجميع بالقسم الرابع بمستوانا هذا الموسم باذن الله.