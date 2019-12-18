رياضة | المنيا يفوز علي مركز شباب سمالوط وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يفوز علي مركز شباب سمالوط وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سالم خليل

فاز فريق المنيا علي فريق مركز شباب سمالوط بثلاثية نظيفة، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا وذلك للاستعداد الفريقين لاستئناف مباريات الدوري.

قد خاض المنيا هذه المباراه بتشكيله مكونه من عبدالكافي رجب، محمد ادم، حازم مصطفي، أحمد كاستيلا، عباس مصطفي، داوودا، بدوي عاشور، علي دياب، كامل أحمد، حسام حسن، عمرو عثمان.

كما خاض مركز شباب سمالوط هذه المباراه بتشكيله مكونه من عبدالرحمن مهدي،محمد عصمت، علي محمد محمود دولي، ابوزيد شحاته ، مصطفى مقرحي، أيمن شوقي، حسن عبدالعظيم، شعبان حماده، علاء محسن، أحمد إبراهيم.

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بدأ الشوط الأول بقوه من جانب الفريقين حيث شهدت الدقيقة 26 اول هدف اللقاء للمنيا بعرضيه من عمرو عثمان، ويسكنها لاعب مركز شباب سمالوط في مرماه بالخطأ، ثم في الدقيقة 35 تصويبه قويه من أحمد إبراهيم يتصدي لها حارس المنيا ببراعه ويخرجها لركنيه، وحاول فريق مركز شباب سمالوط في العديد من الكرات، لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم المنيا بهدف نظيف.

بدا الشوط الثاني بقوه حيث أجري كلا الفريقين العديد من التغييرات للاطمئنان على مستوي اللاعبين، ثم شهدت الدقيقة 25 الهدف الثاني للمنيا بعد عرضيه من أحمد كاستيلا لكن مدافع فريق مركز شباب سمالوط تكفل باحراز الهدف الثاني في مرماه بالخطأ، ثم في الدقيقة 41 تصويبه قويه من سايكو يسكنها الشباك محرزا الهدف الثالث، ولم يحتسب حكم اللقاء وقت بدل ضائع لتنتهي المباراه بفوز المنيا بثلاثيه نظيفه.

وقد أدار المباراه تحكيميا، اسلام احمد حكم ساحه يعاونه كل علي حسن مساعد أول، ابراهيم عبدالنبي مساعد ثان.