رياضة | إنريكي يؤازر برشلونة أمام ريال مدريد من كامب نو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنريكي يؤازر برشلونة أمام ريال مدريد من كامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الإسباني لويس إنريكي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة والمنتخب الإسباني الحالي، حضور مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، من مدرجات ملعب كامب نو، في الكلاسيكو الإسباني.

وأوضحت تقارير صحفية، إلى أن إنريكي وصل إلى مدينة كتالونيا، اليوم من أجل متابعة المباراة من المدرجات ومؤازرة فريقه السابق في المباراة المرتقبة بمشوار الليجا.

وعاد إنريكي لقيادة المنتخب الإسباني بولايته الثانية في 27 نوفمبر الماضي، بعدما قرر فسخ تعاقده أواخر مارس بسبب مرض ووفاة ابنته، وكان قد حضر يوم 30 من نوفمبر الماضي قرعة بطولة أمم أوروبا 2020 في بوخارست.

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ويستعد ملعب كامب نو معقل فريق برشلونة الإسباني، لاستضافة مباراة صعبة لأصحاب الأرض ضد ريال مدريد، في قمة الدوري الإسباني، ضمن منافسات الجولة المؤجلة العاشرة بالليجا الإسبانية.

وكانت الجهات الأمنية في كتالونيا، قررت تأجيل المواجهة من جولتها العاشرة وإقامتها مساء اليوم الأربعاء، بسبب المشادات والأحداث التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية.

وينتظر عشاق كرة القدم حول أنحاء العالم لمتابعة مباراة من العيار الثقيل بين برشلونة وريال مدريد، بكلاسيكو الأرض والمقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات مؤجلات الجولة العاشرة للدوري الإسباني.