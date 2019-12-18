رياضة | عاجل.. نجم برشلونة يغادر الفريق قبل مباراة الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم برشلونة يغادر الفريق قبل مباراة الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أجنبية اليوم، عن قيام نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، برفع راية العصيان ومغادرة الفريق قبل ساعات قليلة من مباراة الفريق أمام ريال مدريد ، في الكلاسيكو الإسباني.

وأعلنت شبكة "ESPN"، عن قيام التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط الفريق الكتالوني، بمغادرة تدريبات برشلونة غاضبًا، بعد علمه بعدم التواجد ضمن تشكيلة إرنيستو فالفيردي المدير الفني لخوض مباراة القمة.

وأضافت الشبكة، أن فالفيردي اتخذ قرارًا الثلاثي سيرجيو بوسكيتس، وإيفان راكيتيتش وفرينكي دي يونج، في خط وسط الفريق بالمباراة المرتقبة.

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ويستعد ملعب كامب نو معقل فريق برشلونة الإسباني، لاستضافة مباراة صعبة لأصحاب الأرض ضد ريال مدريد، في قمة الدوري الإسباني، ضمن منافسات الجولة المؤجلة العاشرة بالليجا الإسبانية.

وكانت الجهات الأمنية في كتالونيا، قررت تأجيل المواجهة من جولتها العاشرة وإقامتها مساء اليوم الأربعاء، بسبب المشادات والأحداث التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية.

وينتظر عشاق كرة القدم حول أنحاء العالم لمتابعة مباراة من العيار الثقيل بين برشلونة وريال مدريد، بكلاسيكو الأرض والمقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات مؤجلات الجولة العاشرة للدوري الإسباني.