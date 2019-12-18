رياضة | سيراميكا يتعثر بتعادل مثير مع منتخب السويس في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيراميكا يتعثر بتعادل مثير مع منتخب السويس في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، بقيادة هيثم شعبان، نقطتين مع فريق منتخب السويس، بقيادة تامر مصطفى، والتي أقيمت اليوم على استاد السويس، بختام الجولة الثامنه للقسم الثاني.

خاض سيراميكا اللقاء بتشكيل ضم : محمد شريف، خالد الحسيني، محمد جمال، محمود صقر، محمود شيكا، عبد الله بيكا، عاشور الأدهم، حسني ذكي، أحمد غنيم، وليد حسن، شادي حسين.

وخاض فريق منتخب السويس المباراة بتشكيل تكون من : محمود كوكو، باسم عادل، أحمد عيد، أحمد أبو العلا، حسن الشاذلى، خالد لطفي، أسامه مرعى،محمود قطب، محمود عقل، عصام عابدين، على حسين.

بذلك التعادل وصل سيراميكا للنقطة الثامنة عشر، في المركز الأول، وأصبح رصيد منتخب السويس 13 نقطة بالمركز الرابع.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 18 نقطة

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2- القناة 15 نقطة

3- جمهورية شبين 13 نقطة

4- منتخب السويس 13 نقطة

5- كوكاكولا 12 نقطة

6- النجوم 11 نقطة

7- النصر 10 نقاط

8- الداخلية 10 نقاط

9- بتروجت 9 نقاط

10- الترسانة 6 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا نقطتين