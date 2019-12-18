رياضة | رضا عبدالعال لـ"الخليج 365 الرياضي" بيكهام الجندي المجهول ومجلس إدارة الأهلي وراء رفع قيمة اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رضا عبدالعال لـ"الخليج 365 الرياضي" بيكهام الجندي المجهول ومجلس إدارة الأهلي وراء رفع قيمة اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رضا عبدالعال المدير الفني الحالي لنادي بلدية المحلة ولاعب الزمالك والأهلي ومنتخب مصر الأسبق إلي أن أحمد بيكهام لاعب وادي دجلة يعد من اللاعبين المتمزين في الدوري المصري.

وأشار عبد العال في تصريحات ل "الخليج 365 الرياضي" أن اللاعب لم يحالفه الحظ مع النادي الأهلي ويعتبر جندي مجهول مع المنتخب الوطني الاوليمبي، وأنه يجد فية رؤيه مستقبلية وسوف يكون من أهم لاعبين في مصر الفتره القادمة .

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وأوضح عبد العال أن مجلس إدارة الأهلي مسئول عن رفع سعر اللاعبين في مصر، وذلك منذ إنتقال صلاح محسن من إنبي إلي القلعة الحمراء، وأن سعر اللاعب من وجهة تظرة لا يتعدي نص القيمة التي إنتقل بيها الي النادي الأهلي، والتي بلغت 40 مليون جنية.

وإختتم عبد العال تصريحاته بأن مهمته مع نادي بلدية المحلة مستمرة حتى الصعود للدوري الممتاز خلال هذا الموسم الذي يحتاج للنفس الطويل لإستكمال المنافسة في ظل تواجد فرق كثيرة تطمح في التأهل.