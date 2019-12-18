رياضة | عاجل.. مفاجآت نارية في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت نارية في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويخوض الفريق الأحمر لقاء الغد محتلًا صدارة ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، فيما يدخل الدراويش المباراة في المركز السادس برصيد 13 نقطة.
وشهدت قائمة الأهلي عودة الثنائي علي معلول ومحمود متولي بعد التعافي من الإصابة، وجيرالدو دا كوستا الذي عاد بعدما غاب عن أخر مباراتين للفريق الأحمر في الدوري.
وضمت قائمة الأهلي 20 لاعبًأ وهم :-
محمد الشناوي – شريف إكرامي – مصطفى شوبير – محمود متولي – رامي ربيعة – وليد أزارو – وليد سليمان – أيمن أشرف – حسين الشحات – أليو ديانج – مروان محسن – محمد مجدي "قفشة" – سعد الدين سمير – علي معلول – أحمد الشيخ – محمود وحيد – حسام عاشور – جونيور أجاي – جيرالدو دا كوستا – محمد هاني.
فيما تم استبعاد كلا من محمد محمود وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ورمضان صبحي، وأحمد فتحي وعمرو السولية بسبب الإصابة وعلي لطفي وصلاح محسن وعمار حمدي وصالح جمعة وحسين السيد بقرار فني.