رياضة | عاجل.. مفاجآت نارية في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت نارية في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه التي اختارها للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي مساء غد الخميس على ملعب "المكس" ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق الأحمر لقاء الغد محتلًا صدارة ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، فيما يدخل الدراويش المباراة في المركز السادس برصيد 13 نقطة.

وشهدت قائمة الأهلي عودة الثنائي علي معلول ومحمود متولي بعد التعافي من الإصابة، وجيرالدو دا كوستا الذي عاد بعدما غاب عن أخر مباراتين للفريق الأحمر في الدوري.