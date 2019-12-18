اونلاين | NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري في مونديال الأندية عبر bein sport بدون تقطيع كورة اون لاين | كورة لايف HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري في مونديال الأندية عبر bein sport بدون تقطيع كورة اون لاين | كورة لايف HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري في كاس العالم للاندية bein sport بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

يبدأ نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مشواره في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر عندما يواجه مونتيري المكسيكي في السابعة والنصف مساء الأربعاء بملعب "خليفة" الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وتأهل مونتيري المكسيكي إلى الدور نصف النهائي بعدما تغلب على السد القطري بنتيجة 3 – 2، فيما يسجل ليفربول الظهور الأول في النسخة الحالية بمسابقة كأس العالم للأندية بعدما توج بطلاً لمسابقة دوري ابطال اوروبا هذا العام.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري في كاس العالم للاندية bein sport بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

ويخوض ليفربول اليوم وسط معنويات عالية بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم بعد مرور 17 جولة على إنطلاق النسخة الحالية من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 49 نقطة متفوقاً بفارق 10 نقاط على ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، كما نجح في الوصول لدور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الوصول إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس العالم للأندية، والحفاظ على آماله في حصد اللقب الثالث هذا العام بعد الفوز ببطولتي دوري ابطال اوروبا وكأس السوبر الاوروبي.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري في كاس العالم للاندية bein sport بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

Advertisements

ويمتلك ليفربول مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على حسم نتيجة المباراة مثل الثلاثي الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو والحارس أليسون.

ويفتقد ليفربول لخدمات الثلاثي جويل ماتيب وفابينيو وديان لوفرين بسبب الاصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة فينالدوم الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة واتفورد السبت الماضي بمسابقة الدوري الانجليزي.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري في كاس العالم للاندية bein sport بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

واستدعى يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول 20 لاعبًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية وهم، أليسون، فان دايك، فينالدوم، جيمس ميلنر، كيتا، فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، جوميز، أدريان، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، لونرجان، شاكيري، روبرتسون، أوريجي، جونز، آرنولد، ويليامز.

من جانبه أكد يورجن كلوب على صعوبة مباراة مونتيري، موضحاً أن ليفربول حضر إلى قطر من أجل الحصول على بطولة كأس العالم للأندية، وقال في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "لقد شاهدت مباراة السد ومونتيري على الطائرة، كانت مباراة مثيرة، وقدم الفريقان كرة قدم جميلة، مونتيري يلعبون بطريقة مختلفة قليلًا عن معظم الفرق التي واجهناها من قبل، لذلك علينا أن نكون مستعدين لهم جيدًا، ونحن نتطلع كثيرًا لمباراة الأربعاء، ستكون مباراة مثيرة بكل تأكيد، أعتقد أن هذه هي المباراة الأولى لي كمدرب ضد أحد فرق أمريكا الشمالية في بطولة رسمية، وآمل أن نحقق فيها أفضل نتيجة ممكنة".

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري في كاس العالم للاندية bein sport بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

على الجانب الآخر، يسعى مونتيري بطل دوري ابطال الكونكاكاف لتحقيق مفاجأة جديدة وذلك بالفوز على ليفربول، في الوقت الذي بات فيه الباراجوياني سيلزو أورتيز جاهزاً للمشاركة في اللقاء بعد تعافيه من الاصابة التي أبعدته عن مباراة السد الماضية.

ومن المنتظر أن يضع أنطونيو محمد المدير الفني لنادي مونتيري، رقابة لصيقة على محمد صلاح وساديو ماني في محاولة لإيقاف خطورة ليفربول.