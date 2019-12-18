اونلاين | يلا كورة beIN المفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر KORA LIVE يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول «هدف أبو صلاح»

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا كورة beIN المفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر KORA LIVE يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول «هدف أبو صلاح» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا كورة شاهد المباراة كاملة بدون تقطيع بين فريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق مونتيري المكسيكي اليوم الأربعاء 18 ديسمبر KOORA ONLINE وسوف تكون تلك المباراة نارية بين الفريقين في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام نسختها الحالية في قطر GOAL KOORA.

كورة أونلاين يلا لايف تابع المباراة بدون تقطيع عبر اليوتيوب وعلى البث الحصري الأسطورة ALASTORA قاد الدولي المصري محمد صلاح في فريقه ليفربول لتحقيق فوزا هاما على فريق واتفورد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد YALA SHOOOT PLUS ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

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جول كورة ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقطة عن فريق ليستر سيتي YALA SHOOOT PLUS والذي تعادل مع فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور معقل الثعالب (ليستر سيتي) YALA KOORA.

كول كورة ونجح محمد صلاح في إحراز 9 اهداف هذا الموسم مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما صنع أربعة أهداف لزملائه في نفس البطولة KOORAHD وسجل الدولي المصري أربعة أهداف مع الريدز هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أوروبا YALA LIVE والذي يحمل فريق ليفربول لقبها من الموسم الماضية بعد هزيمة فريق توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد BEIN MATSH.

كورة أونلاين وكان قد سجل محمد صلاح في مباراة بورنموث الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز هدفا وصنع الآخر للمالي نابي كيتا KOORA STAR واحرز هدفا صعبا للغاية في شباك فريق سالزبورج النمساوي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتأهل الريدز لدور الثمن نهائي من البطولة بعد تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة COOL KOORA.