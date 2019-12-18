اونلاين | LIVE| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر liverpool vs monterrey live FREE بدون تقطيع ليفربول مجانًا Champions World

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كورة أونلاين مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي KOORAHD :-

يلا لايف شاهد البث الحي المباشر لمباراة فريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق مونتيري المكسيكي اليوم الأربعاء 18 ديسمبر GOAL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام نسختها الحالية في قطر YALA SHOOOT PLUS.

يلا شوت بلس نتيجة مباراة ليفربول الماضية COOL KOORA :-

كورة ستار وكان قد حقق فريق ليفربول فوزا هاما على فريق واتفورد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد BEIN MATSH ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبتعد الريدز عن الوصيف فريق ليستر سيتي بفارق 10 نقاط KOORA STAR.

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مشاهدة القنوات الناقله لمباراه ليفربول ومونتيري BEIN MATSH :-

جول كورة وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات كاس العالم للانديه بشكل حصري عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات YALA LIVE حيث ستذاع المباراة بين فريق ليفربول الإنجليزي وفريق مونتيري المكسيكي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

موعد مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي KOORA LIVE :-

وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول الإنجليزي وفريق مونتيري المكسيكي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة YALA KOORA بينما سوف ستقام في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي GOAL KOORA.