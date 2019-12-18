اونلاين | يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لاشك أن فيرجيل فان دايك هو أفضل مدافع في العالم في الوقت الحالي. فقد اعتاد الهولندي صاحب القامة الفارعة على مجاورة عظماء الساحرة المستديرة في منصات التتويج وهو الذي حل ثانياً خلف ليونيل ميسي في التصويت على جائزة FIFA لأفضل لاعب في وقت سابق من هذا العام.

لكن فان دايك ما زال لم يمثّل بلاده على الساحة العالمية. ذلك أن أول ظهور له على المستوى الدولي يرجع إلى أكتوبر/تشرين الأول 2015، وبالنظر إلى غياب الكتيبة البرتقالية عن نهائيات كأس العالم روسيا 2018 FIFA، فإن مدافع ليفربول ينتظر على أحر من الجمر نيل فرصة المشاركة الأولى في عروس البطولات.

وبالنسبة لمدافع سيلتيك وساوثهامبتون السابق، فإن خوض غمار كأس العالم للأندية FIFA قطر ٢٠١٩™ لن يكون فقط محفزاً للتطلع إلى كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ - بل إنه يشكل أيضًا فرصة للتألق لأول مرة على المسرح العالمي.

وفي مقابلة حصرية لموقع FIFA.com، قال فان دايك: "إنه شيء جديد بالنسبة لي شخصياً. أعتقد أنه شيء جديد تقريبًا بالنسبة لكل عضو في فريقنا [ليفربول]. أعتقد أن هذا الفريق يُمكن أن يكون أول جيل يفوز بكأس العالم للأندية في تاريخ ليفربول. ستكون تجربة رائعة. نتطلع جميعًا للذهاب إلى هناك ونأمل في التتويج بهذا اللقب أيضًا."

سيفتتح فريق يورجن كلوب مشواره في قطر 2019 يوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول، حيث تنتظره مباراة أمام خصم يمثل واحداً من هذه الإتحادات القارية الثلاثة: آسيا (نادي السد القطري) أو أوقيانوسيا (هيينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة) أو Concacaf (مونتيري المكسيكي).

ويعتبر فان دايك فرصة مواجهة منافس من قارة أخرى أمراً مثيراً ومحفزاً، حيث قال قائد دفاع الريدز: "سيكون تحدياً كبيراً، سيكون شيئا لم نعشه من قبل. نحن حالياً في مرحلة حيث نزخر بتجربة دولية [مع منتخباتنا الوطنية]. وعلى أي حال، لدينا لاعبون سبق لهم اللعب في جميع أنحاء العالم. سيكون تحديًا مختلفًا تمامًا بالنسبة لنا، لكنه شيء نتطلع إلى تحقيقه بالتأكيد."

Advertisements

لا شك أن أعين نجوم ليفربول وجماهيره ستكون شاخصة باهتمام كبير على المباريات الأولى - حيث يتقابل السد وهيينجين سبورت يوم 11 ديسمبر/كانون الأول في افتتاح البطولة، علماً أن الفائز في تلك المباراة سيواجه مونتيري يوم 14 ديسمبر/كانون الأول للحصول على فرصة ملاقاة ليفربول في نصف النهائي.

وبغض النظر عن هوية الخصم، فإن فان دايك وزملاءه سيتكشفون وجهة جديدة وتجربة كروية مثيرة في قطر.

أرقام ليفربول في 2019

فاز بلقب دوري أبطال أوروبا

فاز بكأس السوبر الأوروبي

31 مباراة متتالية دون هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

حالياً يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق ثماني نقاط عن أقرب مطارديه