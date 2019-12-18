اونلاين | liverpool vs monterrey live stream| مشاهد مباراة ليفربو ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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KOORA STAR يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لخزض اولي مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية والمقامة بقطر فى الفترة الحاليه أمام فريق مونتيري المكسيكي عندما يستضيف ملعب خليفة الدولي اللقاء اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019 فى لقاء يسعي فيه الريدز للوصول لنهائي البطولة للفوز بها للمرة الأولى فى تاريخ الفريق وإضافة اللقب بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ليفربول اليوم KOORA GOAL، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي YALLA SHOOT.

KOORA ONLINE موعد مباراة ليفربول ومونتيري بكأس العالم للأندية

KOORA LIVE يستضيف ملعب خليفة الدولي اللقاء اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول ومونتيري YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ليفربول اليوم KOORA GOAL.

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KOORA ONLINE القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومونتيري بكأس العالم للأندية

KOORA LIVE يستعد عشاق ليفربول الإنجليزي لمشاهدة فريقهم ببطولة كأس العالم للأندية أمام فريق مونتيري المكسيكي يوم الأربعاء فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ليفربول اليوم KOORA STAR.

KOORA ONLINE وكان مونتيري المكسيكي قد حقق الصعود على حساب السد القطري بعد الفوز بثلاث أهداف مقابل هدفين فى ربع النهائي، بينما صعد فريق فلامنجو البرازيلي للمباراة النهائية بعد الفوز على الهلال السعودي بثلاثبة لهدف وينتظر الفائز من مباراة ليفربول ومونتيري YALLA SHOOT.