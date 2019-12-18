اونلاين | ليفربول اليوم| قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ومونتيري على النايل سات مجانا| مشاهدة مباراة ليفربول NOW SALAH

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول اليوم| قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ومونتيري على النايل سات مجانا| مشاهدة مباراة ليفربول NOW SALAH والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومونتيري في كأس العالم للأندية أصبح من الترددات الهامة والشهيرة الآن حيث ينتظر عشاق كرة القدم إذاعة قناة الكأس الرياضية المفتوحة مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي خلال منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

تحظى قناة الكأس المفتوحة بقاعدة كبيرة من الجماهير حيث تقوم القناة بتقديم العديد من المحتويات الرياضية الهامة والحصرية بشكل عالي الدقة كما تقوم القناة بعرض العديد من البرامج الرياضية الهادفة كما تستضيف القناة باقة من كبار نجوم كرة القدم للوقوف على الأخطاء وخطط اللعب.

محمد صلاح الصوم فى تشكيلة ليفربول أمام فريق مونتيري المكسيكي سوف تكون ليلة كروية رائعة الليلة لمشاهدة مباراة ليفربول اليوم

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قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول و مونتيري في دور النصف نهائي اليوم الأربعاء 18/12/2019 من كأس العالم للأندية

قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومونتيري

تقوم قناة الكأس الرياضية بنقل مباراة ليفربول ومونتيري بشكل مجاني وبدون تشفير حيث ينتظر عشاق الساحرة المستديرة إذاعة مباراة بطل أوروبا فريق ليفربول وبطل أمريكا الشمالية فريق مونتيري المكسيكي على قناة مفتوحة يستطيعون من خلالها مشاهدة المباراة بشكل مجاني.فإليكم تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي على النحو التالي:

تردد قناة الكأس الرياضية

• القمر العربسات Arabsat 2A في اتجاه 26 شرقا

• تردد القناة 12418 الاستقطاب أفقي

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• معامل الترميز 27500

تبث القناة لقاء مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي قناة Alkass Three HD عبر القمر الصناعي النايل سات والقمر العربسات، على النحو التالي:

النايل سات

• 11919 استقطاب افقي

• معامل الترميز 27500 التصحيح 3/4

العرب سات

• تردد القناة 12245 استقطاب عمودي

• معامل الترميز 27500 التصحيح ¾

موعد مباراة ليفربول ومونتيري

يلتقي نادي ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي مساء اليوم الأربعاء 18/12/2019 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

قدمنا لكم تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية ليكون الفائز على موعد مع نادي فلامنجو البرازيلي في مباراة النهائي ويمكنكم الآن ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على قناة الكأس لمشاهدة المباراة.