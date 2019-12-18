اونلاين | قناة مفتوحة على "نايل سات" تنقل مباراة ليفربول ضد مونتيري| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم في مونديال الآندية (هدف صلاح)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة مفتوحة على "نايل سات" تنقل مباراة ليفربول ضد مونتيري| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم في مونديال الآندية (هدف صلاح) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بعد قليل مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي في بطولة كأس العالم للأندية يبحث الملايين من عشاق الساحرة المستديرة على تردد القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي حازت على شعبية واسعة من جماهير كرة القدم من انطلاقها على أرض قطر.

يتابع ملايين المصريين النجم محمد صلاح والذي سوف يشارك في المباراة حيث تعتبر المباراة من المباريات الهامة في تاريخ الفريق الإنجليزي حيث سيكون الفوز بتلك المباراة بمثابة بطاقة عبور لنهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ليفربول ومونتيري ليفربول ومونتيري

ننشر اليكم القوات المفتوحه الناقله مباارة ليفربلو ومونتيري المكسي عبر شاشته بجوده عاليه كما سوف نتابع معكم من خلال موقع الخليج 365 سبورت مباراة محمد صلاح اليوم.

تردد قناة الكأس المفتوحة Alkass الناقلة لمباراة ليفربول و مونتيري في 1/2 نصف نهائي كأس العالم للأندية

قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول و مونتيري في دور النصف نهائي اليوم الأربعاء 18/12/2019 من كأس العالم للأندية

قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ومونتيري

تأتي في منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية فبعد الهزيمة التي تلقاها نادي الهلال السعودي من نظيره فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف لهدف أصبح نادي فلامنجو في انتظار الفائز من مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي ليلتقي به في نهائي البطولة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومونتيري

نقدم لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول مونتيري المكسيكي في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية على النحو التالي:

canal sport 2 11488 رأسي هوتبيرد 13

rmc sport 1 11934 رأسي أسترا 19

sport tv 2 12246 أفقي هيسبا سات

Idman 11169 أفقي AzerSpace 46°E.

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تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

القمر العربسات Arabsat 2A في اتجاه 26 شرقا

• تردد القناة 12418 الاستقطاب أفقي

• معامل الترميز 27500

تردد قناة Alkass Three

على النايل سات

• 11919 استقطاب افقي

• معامل الترميز 27500 التصحيح 3/4

على العرب سات

• تردد القناة 12245 استقطاب عمودي

• معامل الترميز 27500 التصحيح ¾

موعد مباراة ليفربول ومونتيري

يلتقي نادي ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي مساء اليوم الأربعاء 18/12/2019 في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ليكون محبي كرة القدم على موعد مع مباراة من أروع المباريات خلال بطولة كأس العالم للأندية.

قدمنا لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية حيث تعتبر تلك المباراة من المباريات الفاصلة بين الفريقين حيث يتأهل الفائز إلى نهائي البطولة ليكون على موعد مع نادي فلامنجو البرازيلي في مباراة النهائي ويمكنكم الآن ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم لمشاهدة المباراة.