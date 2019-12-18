اونلاين | «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر في نصف نهائي كاس العالم للاندية LIVERPOOL كورة لايف ماتش الريدز اليوم مع ليفربول LIVE

يستهل ليفربول الإنجليزي رحلة البحث لقبه الأول في بطولات مونديال الأندية، عندما يلتقي مونتيري المكسيكي، اليوم الأربعاء، في الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من البطولة.

تمثل المباراة ضربة البداية لمسيرة ليفربول في البطولة الحالية، نظراً لأن نظام البطولة الحالي يجنب بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية المشاركة في الدورين الأول والثاني، حيث يبدأ كل منهما مسيرته من خلال المربع الذهبي.

وفي المقابل، ستكون المباراة الخطوة الثانية لمونتيري في البطولة الحالية، حيث استهل الفريق مسيرته في البطولة بفوز مثير وصعب على السد 3-2، في الدور الثاني للبطولة.

Advertisements

ويتطلع ليفربول إلى الفوز بلقب البطولة الحالية للحفاظ على الهيمنة الأوروبية على لقب مونديال الأندية، حيث أحكم أبطال القارة الأوروبية على البطل العالمي في آخر 6 أعوام، كما حصد أبطال أوروبا في 11 من آخر 12 نسخة للبطولة، ويتطلع ليفربول إلى الحفاظ على هذه الهيمنة الأوروبية.

وفي المقابل، يتطلع مونتيري إلى أن يصبح أول فريق من أبطال اتحاد "الكونكاكاف" يبلغ المباراة النهائية لمونديال الأندية.

وكان أفضل إنجاز سابق لمونتيري في البطولة هو الفوز بالمركز الثالث في نسخة 2012، علماً بأنه واحد من أكثر أندية النسخة الحالية مشاركة في مونديال الأندية، حيث يخوض حالياً النسخة الرابعة له في البطولة، فيما يخوض ليفربول البطولة للمرة الثانية فقط.

وتحظى هذه البطولة العالمية بأهمية بالغة لدى ليفربول وكلوب، حيث يتطلع الفريق للفوز بلقبها للمرة الأولى وتتويج هذا العام الاستثنائي للفريق، والذي توج خلاله بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 14 عاماً من ناحية، كما أحرز لقب كأس السوبر الأوروبي، وينطلق الفريق بقوة نحو استعادة لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.