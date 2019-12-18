اونلاين | online| قنوات مفتوحة تشاهد عليها مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الاسباني| بث مباشر برشلونة ضد الريال live plus

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر online| قنوات مفتوحة تشاهد عليها مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الاسباني| بث مباشر برشلونة ضد الريال live plus والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح أمر مشاهدة المباريات في مختلف الدوريات الأوروبية أمرا صعبا للغاية بسبب احتكار القنوات الرياضية الكبيرة وارتفاع أسعار اشتراكاتها، والمشاهد يريد قناة مفتوحة ليشاهد الفرق التي يشجعها في المنزل، والبعض لا يحبذ الجلوس في الكافيهات والمقاهي لمتابعة المباريات، والعالم بصدد مباراة الكلاسيكو المُرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي يشاهدها الجميع سواء من محبي برشلونة أو محبي ريال مدريد، أو أي مشجع كرة قدم على وجه العموم، ولكن كيف سيشاهدون المباراة وهي مُشفرة.

الإجابة نقدمها في هذا المقال ونقدم لكن قائمة بكافة القنوات الرياضية المفتوحة على الأقمار الصناعية والتي تنقل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بشكل مباشر وبدون تشفير، ولا تحتاج عزيزي القارئ أن تجلس على مقهى أو تبحث على الإنترنت، فقط أدخل تردد القنوات التي سنذكرها، واستمتع بمشاهدة الكلاسيكو في منزلك وعلى التلفاز الخاص بك.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد على كافة الأقمار الصناعية

ونذكركم بأن لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد هو مؤجل من الأسبوع العاشر لليجا الإسبانية، وسيُلعب اليوم على ملعب الكامب نو في كاتلونيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر، والعاشرة مساءا بتوقيت مكة، والحادية عشر مساءا بتوقيت دبي.

ونقدم لكم قائمة مميزة بكافة القنوات المفتوحة والتي ستنقل مباراة الكلاسيكو اليوم مباشرة وبدون تشفير أو تقطيع، فقط أدخل تردد القناة واستمتع بمشاهدة ميسي ورفاقه ضد ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان، وإليكم قائمة القنوات وتردداتها:

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قناة IRIB Varzesh بتردد 11881 أفقي ومعدل ترميز 27500 في القمر ARABSAT.

قناة IDMAN الأذريةعلى القمر الصناعي AzerSpace 46°E وتردد أفقي 11169.

قناة ARENA SPORT ولها تردد 11512 عمودي ومعدل الترميز 30000 على القمر Eutelsat.

قناة Iran 3 على القمر الصناعي Intelsat 902 بتردد 11555 عمودي ومعدل الترميز 30000.

قناة Rai 1 والتردد 11766 عمودي ومعدل الترميز 27500 على القمر الصناعي Hot Bird 1-6.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal على التردد 12398 أفقي ولها معدل ترميز 27500 على القمر Hispasat.