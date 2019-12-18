اونلاين | مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة ليفربول الإنجليزي ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر beIN SPORT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة ليفربول الإنجليزي ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر beIN SPORT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق الكثير من المباريات الهامة اليوم الأربعاء 18 / 12 / 2019، يأتي على رأسها مباراة برشلونة ضد الريال في كلاسيكو الأرض، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الليجا.. مباراة مؤجلة من "الجولة الـ10"

برشلونة ضد ريال مدريد، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:00 مساءا بتوقيت تونس، و7:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 3.

سامبدوريا ضد يوفنتوس، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:55 مساءا بتوقيت تونس، و5:55 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 4.

مواعيد مباريات اليوم في البوندزليجا "الجولة الـ16"

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فرايبورج ضد بايرن ميونيخ، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:30 مساءا بتوقيت تونس، و7:30 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 5.

مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو "الدور ربع النهائي"

أوكسفورد ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءا بتوقيت تونس، و7:45 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT.

إيفرتون ضد ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءا بتوقيت تونس، و7:45 مساءا بتوقيت جرينتش،

مانشستر يونايتد ضد كولشيستر يونايتد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءا بتوقيت تونس، و8:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 7 beIN SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية "نصف النهائي"

مونتيري المكسيكي ضد ليفربول الإنجليزي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:30 مساءا بتوقيت تونس، و5:30 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORT.