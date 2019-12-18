اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر مجانًُا بدون تقطيع قناة Alkaas المفتوحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر مجانًُا بدون تقطيع قناة Alkaas المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت لايف مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد الإساني من الصعب جداً التنبؤ بالتشكيلة المتوقعة بنسبة مئة بالمئة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو المقرر اليوم الأربعاء، ولكن هناك بعض الخيارات التي تبدو واضحة للجميع.

تتجه أنظار محبي وعشاق ليفربول اليوم صوب مباراة الريدز في كأس العالم للأندية ضد فريق مونتيري المكسيكي في المباراة قبل النهائية لمونديال الأندية المُقام بقطر لعام 2019، وستكون المباراة بإذن الله اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بالتوقيت المحلي للقاهرة، والثامنة والنصف مساءا بتوقيت السعودية، وستكون المباراة على ملعب ستاد خليفة الدولي في قطر وتحديدا في العاصمة الدوحة.

ويبحث عشاق محمد صلاح نجمنا المصري ونجم فريق ليفربول عن قنوات مفتوحة لمشاهدة المباراة مجانا بدون تشفير أو تقطيع، بسبب ارتفاع أسعار اشتراكات قناة بي ان سبورت، وفي هذا المقال سنعرض لكم قنوات مجانية مفتوحة ستذيع لقاء ليفربول ضد مونتيري مباشرة وبدون تشفير.

ترددات القنوات المفتوحة الناقلة مباشرة لمباراة ليفربول ضد مونتيري بدون تشفير قناة الكأس 6 – Alkaas 6HD

هي قناة قطرية تنقل أحداث البطولة بشكل مباشر وبدون اشتراكات.

القناة موجودة على القمر الصناعي ARABSAT 2A واضبطه في اتجاه 26 شرقا.

التردد: 12418 أفقي.

معامل الترميز: 27500.

التعليق على المباراة سيكون باللغة العربية بتعليق المعلق خالد الحدي.

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قناة الكأس 3 – Alkaas 3HD

القناة موجودة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

التردد على نايل سات هو 11919 أفقي – معامل ترميز 27500 – تصحيح 3/4.

التردد على عرب سات هو 12245 عمودي – ترميز 27500 – تصحيح 3/4.

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قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ومونتيري بدون تشفير

قناة Asr HD TV تابعة لدولة أفغانستان على قمر Insat 2DT في الاتجاه 55.1 شرقا، بتردد عمودي 10845، تصحيح 2/3 وترميز 27500.

قناة BBC TWO هي قناة مفتوحة ستنقل المباراة مباشرة بدون تشفير على قمر أسترا Astra 2A/2B/2D واتجاه 28.2 شرقا، والتردد هو 10733 أفقي وكذلك 10847 عمودي، ومعامل الترميز 23000 ومعدل التصحيح 3/4.