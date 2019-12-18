اونلاين | بث مباشر| 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني| مشاهدة مباراة الريال والبرسا now

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني| مشاهدة مباراة الريال والبرسا now والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد وموعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد يقوم الملايين من عشاق الساحرة المستديرة بالتحضير له قبل موعده بعدة أيام فعدنا تلك اللقاء الذي يجمع قطبي الكرة الإسبانية بأننا سنكون على موعد مع الإثارة والمتعة ومشاهدة كرة قدم بشكل مختلف ومميز.

مباراة كلاسيكو الأرض اليوم عبر شاشة قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد، فى الدورى الاسبانى مباراة ينتظرها الكثير من عشاق البارسا والملكي.

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد

تعتبر مباريات الكلاسيكو التي تجمع برشلونة وريال مدريد من أقوى المباريات على مستوى العالم والتي تجتذب ملايين المشاهدين من جميع الدول وليست إسبانيا فقط فاستطاعت الدوريات الإسبانية والإنجليزية اكتساب قاعدة جماهيرية كبيرة للغاية لما يقدمونه من كرة قدم مميزة تتمتع بأقوى التكتيكات والخطط الفنية الرائعة.

موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

يستضيف برشلونة ريال مدريد في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة في الدوري الإسباني أو الليجا حيث تعتبر تلك المباراة حاسمة للفريقين على لقب بطولة الدوري حيث يتساوى الفريقين في عدد النقاط أمام إذا تعادل الفريقين في تلك المباراة فسيظل برشلونة محتل المركز الأول في الدوري الإسباني.

يلتقي برشلونة ريال مدريد اليوم الاربعاء 18/12/2019 على ملعب “كامب نو” في تمام الساعة 9 بتوقيت مصر وفي تمام الساعة 10:00 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تقوم قناة بي إن سبورت beIN SPORTS HD 3 المشفرة ببث وإذاعة المباراة عبر ترددها التالي:

التردد: 12604.

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الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد مجاناً

كما تقوم بعض القنوات المجانية والمفتوحة بّإذاعة مباراة برشلونة وريال مدريد على النحو التالي:

القناة: ITV 4. القمر الاصطناعي: استرا astra 2E. التردد : 10758.

القناة : IRIB Varzesh. التردد: 11555. الإستقطاب : عمودي

القناة: Match Tv. التردد : 4026. القمر الإصطناعي : Yamal 401

القناة : ادمان IDMAN. التردد : 11169. الإستقطاب : أفقي.

ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد وبرشلونة مباراة تم تأجيلها أكثر من مرة لأسباب أمنية وتأتي المباراة خلال منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.