اونلاين | 5 طرق لمشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري اليوم في مونديال الأندية| كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول مجانًا hd live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 طرق لمشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري اليوم في مونديال الأندية| كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول مجانًا hd live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ننشر لكم قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد مونتيري ،محبي ليفربول الإنجليزي وعشاق النجم المصري محمد صلاح ينتظرون بفارغ الصبر مباراة الفريق في كأس العالم للأندية وهو بطل القارة الأوروبية، ويبحث ليفربول عن التتويج بلقب كأس العالم للأندية وهي بطولة لم يحققها الريدز قبل ذلك، وسيواجه ليفربول نظيره فريق مونتيري المكسيكي في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية اليوم الأربعاء 18 ديسبمر 2019 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت مصر، والتاسعة والنصف مساءا بتوقيت السعودية.

وسيواجه الفائز من هذه المباراة فريق فلامينجو البرازيلي في المباراة النهائية، حيث صعد فلامينجو للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم ضد مونتيري

ويبحث عشاق الريدز ليفربول في الوطن العربي وخاصة مصر حيث محبي الفرعون المصري محمد صلاحعن قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة ليفربول بدون تشفير، بدلا من احتكار القنوات الرياضية بأسعار اشتراكها المرتفعة، ولكن في هذا المقال سنقدم لكم قائمة مميزة بقنوات رياضية مفتوحة ستنقل مباراة ليفربول اليوم ضد مونتيري المكسيكي بدون تشفير أو تقطيع.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم ضد مونتيري

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قناة “الكأس 3 – Alkaas Three HD” على القمر نايل سات المصري بتردد 11919 أفقي ومعامل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 3/4.

قناة “الكأس 3 – Alkaas Three HD” على القمر الصناعي عرب سات بتردد 12245 عمودي ومعامل ترميز “27500” ومعدل تصحيح 3/4.

قناة “الكأس 6 – ALKASS Six HD” على قمر “عرب سات – Arabsat 2A” في إتجاه 26 شرقا، بتردد 12418 أفقي ومعامل ترميز 27500.

قناة Asr TV HD المفتوحة وهي قناة أفغانستانية على قمر Insat 2DT في اتجاه 55.1 شرقا وترددها 10845 عمودي بمعدل تصحيح 2/3 ومعامل ترميز 27500.

قناة BBC 2 الإنجليزية على قمر Astra 2A/2B/2D في الإتجاه 28.2 شرقا بتردد 10773 أفقي أو 10847 عمودي ومعدل الترميز لها 27500 ومعامل التصحيح 3/4.