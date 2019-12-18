انت الان تتابع فينجر: أرتيتا يملك مستقبلا رائعا لكن يفتقد الخبرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الإسباني ميكل أرتيتا مساعد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي

قال أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق يوم الأربعاء إن الإسباني ميكل أرتيتا، الذي يتفاوض حاليا لتدريب الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لا يملك ”الخبرة“ كمدرب وسيحتاج للمساعدة.

ويتصدر أرتيتا قائد أرسنال السابق، مساعد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، المرشحين لخلافة مواطنه أوناي إيمري في تدريب النادي اللندني بعد نشر تقارير صحفية صورا لفيناي فينكاتيشام الرئيس التنفيذي لأرسنال خارج منزل المدرب البالغ عمره 37 عاما في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

ويتولى السويدي فريدي يونجبيرج، أحد لاعبي فينجر السابقين أيضا، تدريب أرسنال مؤقتا لكن يبدو أنه غير مرشح لقيادة الفريق بشكل دائم.

وقال فينجر ”أنا مشجع لأرسنال وأساند المدرب الحالي يونجبيرج. عندما يتولى أرتيتا المسؤولية سأسانده“.

لكن المدرب الفرنسي، الفائز مع أرسنال بثلاثة ألقاب للدوري وسبعة لكأس الاتحاد الإنجليزي خلال نحو 22 عاما مع الفريق، قال إن المدربين يتمتعان بالكثير من الإيجابيات.

وأضاف ”أرتيتا ذكي ويملك الشغف والمعرفة لكن يونجبيرج يتمتع بنفس المواصفات أيضا.

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”أثق في أن أرتيتا يملك مستقبلا رائعا حقا. بالتأكيد تعلم الكثير من عمله كمساعد مدرب لكن سيتعين عليه التعامل مع حقيقة عدم امتلاك الخبرة في هذا المستوى من التدريب وينبغي أن تتم إحاطته بفريق عمل جيد“.

وقال فينجر (70 عاما) الذي رحل عن أرسنال العام الماضي إن النادي يحتاج للتعامل بذكاء في تعاقداته مع اللاعبين وهذا لا يحتاج بالضرورة لوقت طويل من أجل استعادة الفريق لعافيته ونتائجه الجيدة.

وأضاف المدرب الفرنسي ”عندما رحلت عن النادي كان الوضع المالي قوي للغاية وتم شراء العديد من اللاعبين لم ينجحوا في تقديم المتوقع منهم.

”أعتقد أن الأمر لا يتعلق بالوقت. التغيير يمكن أن يصبح فعالا وسريعا للغاية في حال اتخاذ القرار الصحيح فيما يتعلق بتعاقدات اللاعبين.

”نحن نتحدث عن نجاح ليفربول. بالطبع لديهم مدرب رائع لكن خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة تعاقدوا مع لاعبين مناسبين“.