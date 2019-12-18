شكرا لقرائتكم خبر عن «مينامينو» يخضع للكشف الطبي في إنجلترا تمهيدًا لإنتقاله إلى ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الياباني«توكامي مينامينو» نجم فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، اليوم الإربعاء، للكشف الطبي في أنجلترا استعداداً للإنتقال إلى صفوف فريق ليفربول الأنجليزي، ويعتبر الياباني صاحب الـ 24 عاماً محط انظار العديد من الأندية الإنجليزية خاصة مانشستر يونايتد.

وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، وافق الفريق على دفع 7،25 مليون أسترليني قيمة الشرط الجزائي للاعب مع سالزبورج.

ومن المفترض أن يبدأ مينامينو مشوارة الكروي مع ليفربول في شهر يناير المقبل وأن يشارك في اول مبارياته مع الفريق ضد أيفرتون في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.