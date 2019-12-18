شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الأهلي .. ماذا حدث فى أخر مباراة قبل موقعة المكس؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
المباراة أقيمت على استاد برج العرب، وانتهت بتعادل الفريقان حينها بهدف لكل منهما، أحرزه للمارد الأحمر وليد أزارو فى الدقيقة 73، وتعادل للدراويش كريم بامبو فى الدقيقة 84، وظل بعد هذه المباراة الأهلى متربعًا على عرش جدول ترتيب فرق الدورى بـ 74 نقطة، وارتفع رصيد الإسماعيلي 42 نقطة ليتبقي في المركز السابع.
ويستعد فى الوقت الحالى فريقى الأهلى والإسماعيلى لخوض المباراة التى ستجمعهما فى السابعة والنصف مساء غدًا الخميس على استاد المكس، ضمن مباريات الجولة التاسعة ببطولة الدوري.
وضمت قائمة الأهلى كلاً من..
حراسة المرمي: محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني.
خط الوسط: حسام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا ووليد سليمان.
خط الهجوم: وليد أزارو وجونيور أجايي ومروان محسن.
وضمت قائمة الإسماعيلى كلاً من..
حراسة المرمى: محمد مجدى ، محمد فوزى.
خط الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، محمد مجدى الجمل، محمد عمار، أحمد أيمن، محمود البدرى.
خط الوسط: مصطفى فارس، محمود دونجا، محمد بيومى، عماد حمدى، محمد مخلوف، محمد صادق، همام طارق، بيكيتى سيلفا، أحمد مدبولى، عبد الرحمن مجدى.
خط الهجوم: بنسون شيلونجو، محمد الشامى.
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