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أحمد علي يؤجل قرار رحيله عن صفوف بيراميدز

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جدة - عمرو شويل  

وكشف مصدر مطلع ببيراميدز، أن إدارة النادى طلبت من أحمد على تأجيل قرار الرحيل عن صفوف الفريق لحين حسم مصير ديسابر، خاصة وإنه بات على بعد خطوات من الرحيل من على رأس القيادة الفنية بسبب سوء النتائج فى الفترة الأخيرة.

 

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ويرغب أحمد على فى الرحيل عن بيراميدز بسبب استبعاده الدائم من المشاركة فى المباريات، مما دفع اللاعب لتكثيف البحث عن عرض مميز للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

كما تدرس فى الوقت الحالي إدارة نادى بيراميدز قرار إقالة الفرنسى ديسابر بسبب سوء نتائج الفريق، وأخرها الخسارة من الجونة بنتيجة 3/2 فى المباراة التى جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى.

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