شكرا لقرائتكم المنتخب الوطني للشباب مواليد ٢٠٠١ يبدأ معسكرا تدريبيا الاحد المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يأتى ذلك بعد قرار الجهاز الفنى للفريق بتقسيم اللاعبين المختارين إلى مجموعتين تضم المجموعة الأولى ٢٤ لاعبا وتلعب مباراتين يومى27 و31 ديسمبر الحالي مع فاركو بالاسكندريه وطلائع الجيش بملعبه على الترتيب.. أما المجموعة الثانية من اللاعبين فتضم 30 لاعبا وتلعب مباراتين يومى 26 و31 ديسمبر الحالي مع الشرطة والطيران.
واختار الجهاز الفنى لمنتخب 2001 ، 54 لاعبا للدخول فى المعسكر .. وكشف مسئولو منتخب مصر أنه تم ضم قائمة من اللاعبين الأساسية وقائمة أخرى بديلة خلال المعسكر من أجل اختبارهم تمهيداً لاختيار الأفضل من بينهم للمنتخب خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب الوطني للشباب مواليد ٢٠٠١ يبدأ معسكرا تدريبيا الاحد المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.