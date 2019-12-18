شكرا لقرائتكم المنتخب الوطني للشباب مواليد ٢٠٠١ يبدأ معسكرا تدريبيا الاحد المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ يوم الأحد المقبل المنتخب الوطني للشباب (مواليد ٢٠٠١) معسكرا تدريبيا لمدة أسبوع يلعب خلاله أربع مباريات ودية .

يأتى ذلك بعد قرار الجهاز الفنى للفريق بتقسيم اللاعبين المختارين إلى مجموعتين تضم المجموعة الأولى ٢٤ لاعبا وتلعب مباراتين يومى27 و31 ديسمبر الحالي مع فاركو بالاسكندريه وطلائع الجيش بملعبه على الترتيب.. أما المجموعة الثانية من اللاعبين فتضم 30 لاعبا وتلعب مباراتين يومى 26 و31 ديسمبر الحالي مع الشرطة والطيران.

واختار الجهاز الفنى لمنتخب 2001 ، 54 لاعبا للدخول فى المعسكر .. وكشف مسئولو منتخب مصر أنه تم ضم قائمة من اللاعبين الأساسية وقائمة أخرى بديلة خلال المعسكر من أجل اختبارهم تمهيداً لاختيار الأفضل من بينهم للمنتخب خلال الفترة المقبلة.