شكرا لقرائتكم لوف: لم أتواصل مع أوزيل منذ 17 شهراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم أنه لم يكن على اتصال بمسعود أوزيل، لاعب خط الوسط السابق بالمنتخب، منذ أن أعلن اللاعب اعتزال اللعب الدولي قبل 17 شهرا.

ولدى سؤال لوف عما إذا كان اتصالا قد جرى بينه وبين أوزيل بعد اعتزال الأخير اللعب الدولي، قال المدرب في تصريحات نشرتها "مجلة سبورت بيلد" الأسبوعية يوم الأربعاء: لا، لم يحدث حتى الآن، مضيفا أنه لم يعد يتوقع ذلك، لكنه أكد أن رقم هاتفه لا يزال كما هو.

وقال لوف إنه كان قد حاول الاتصال بأوزيل بعد حالة الجدل التي أثيرت حول التقاط اللاعب، المنحدر من أصول تركية، لصور بجوار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي أسفرت بعدها عن إلقاء اللوم على أوزيل في العروض المتواضعة التي قدمها المنتخب في كأس العالم 2018 بروسيا، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار اعتزال اللعب الدولي.

ورغم عدم وجود أي اتصالات بينهما، قال لوف إنه لن يتجنب أوزيل إذا التقيا وإنما سيكون تصرفه عكس ذلك تماما.