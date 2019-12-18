شكرا لقرائتكم هاري كين: مورينيو يتميز بأسلوبه الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير إن فريقه استعاد بريقه منذ تولي جوزيه مورينيو تدريب الفريق لكنه سيخوض اختبارا صعبا عندما يستضيف تشيلسي يوم الأحد المقبل في صراعهما على احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتولى المدرب البرتغالي المسؤولية خلفا لماوريسيو بوكيتينو الشهر الماضي وكان الفريق في المركز 14 لكنه قاده للفوز في أربع بين آخر خمس مباريات بالدوري ليتقدم للمركز الخامس متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي.

وقال كين لوسائل إعلام بريطانية يوم الأربعاء: استعدنا زخمنا وقوة الدفع التي كنا نملكها. لكن المباراة المقبلة صعبة. لو نجحنا في الفوز بها سنتقدم للأمام في الترتيب. لدينا عدة مباريات خلال فترة الأعياد ونشعر أننا نستطيع الفوز بالتأكيد.

وبعد مواجهة تشيلسي سيستضيف توتنهام فريق برايتون آند هوف ألبيون صاحب المركز 13 وسينتقل بعدها للقاء نوريتش سيتي، صاحب المركز 19، يوم 28 ديسمبر الحالي ثم يلتقي ساوثامبتون ،صاحب المركز 18، في أول أيام العام الجديد.

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وأشاد كين بتأثير مورينيو على الفريق قائلا إن الفريق يسعى لمواصلة الانتصارات خاصة بعد الفوز على ولفرهامبتون واندرارز يوم الأحد الماضي في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأضاف قائد منتخب إنجلترا: نشعر بأننا على ما يرام. نسجل في كل مباراة منذ تولي المدرب الجديد المسؤولية. إذا تمكنا من مواصلة ذلك وتحقيق الانتصارات مثلما حدث على ملعب ولفرهامبتون طوال الموسم ستكون الأمور على خير ما يرام.

وقال كين الذي خاض معظم مسيرته مع الفريق الأول تحت قيادة بوكيتينو إنه كان حريصا على التعلم من مورينيو مدرب بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق.

وأضاف عن مدربه الجديد: إنه يملك أسلوبه الخاص في العمل. بالنسبة لي فأنا أتعلم منه. من الجيد اكتساب خبرات جديدة ومعرفة الطرق المختلفة لعمل المدربين.