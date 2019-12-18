افتتاح بطولة القائد العام لتحدي رجال الإطفاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، «بطولة القائد العام لتحدي رجال الإطفاء» في نسختها الثالثة، والمقامة على كورنيش القواسم في رأس الخيمة بمشاركة 14 فريقاً، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد محمد عبد الله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، إلى جانب ممثلين من إدارات الدفاع المدني بالدولة.

وأكد العميد الزعابي، أن «بطولة القائد العام لتحدي رجال الإطفاء» تصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم؛ من خلال رفع قدرة وكفاءة رجال الإطفاء، وبالتالي المحافظة على سلامة الأهالي وممتلكاتهم العامة والخاصة، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي تقدمه وزارة الداخلية، والقيادة العامة للدفاع المدني، لتنظيم مثل هذه البطولات التي تشحذ الهمم، وتعزز روح التنافس بين منتسبي الدفاع المدني.

تخللت الحفل فقرة شعرية للشاعر إبراهيم الشحي، ثم قدمت فرقة موسيقى الشرطة عرضاً موسيقياً نال استحسان الحضور، عقب ذلك قدمت إدارتا المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة والدفاع المدني استعراضاً مشتركاً. وحث اللواء الدكتور جاسم المرزوقي، المتسابقين على بذل الجهد والتفاني لإنجاح البطولة وإظهارها بالشكل الذي يليق بدولة الإمارات، وتم خلال الفعاليات تكريم شركاء الدفاع المدني الاستراتيجيين، لتبدأ بعدها البطولة بين الجهات المشاركة.