«أبوظبي البحري» و«الطيار» يسلمان حصاد المزاد الخيري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وفريق الطيار، بتسليم حصاد المزاد الخيري الأول، والذي أقيم عقب الجولة الأولى من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل، إلى المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، حيث سيذهب حصاد المزاد لسداد ديون النزلاء المتعسرين من هذه المؤسسات، وقام كل من سالم الرميثي مدير النادي، وهزاع محمد بن ربيع المهيري مؤسس فريق الطيار، بتسليم شيك المزاد إلى العميد علي سعيد الزيودي مدير إدارة تنفيذ الأحكام وشؤون النزلاء بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، بحضور النقيب علي المنصوري. وبدوره، قام العميد علي الزيودي بتقديم دروع تذكارية إلى النادي البحري وفريق الطيار، معرباً عن الامتنان الكبير للبادرة التي قام بها النادي وفريق الطيار في تخصيص ريع المزاد للنزلاء المتعسرين.

يذكر أن المزاد شهد بيع أغلى سمكة كنعد في العالم، وصل سعرها إلى 125 ألف درهم.

وأكد سالم الرميثي أن هذه البادرة التي قام بها النادي بالتعاون مع فريق الطيار هي إحدى الأفكار التي تم تنفيذها وبنجاح كبير، مؤكداً أهمية الدور المجتمعي الذي يقوم به النادي والطيار معاً.

ووجه هزاع محمد بن ربيع المهيري الشكر إلى الجهات التي شاركت في إنجاح المزاد الخيري خاصة التعاون الكبير من المؤسسات العقابية والإصلاحية.