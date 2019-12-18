انطلاقة مثيرة لبطولة الدوري العام لكرة السلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهل فريق الشارقة النسخة ال43 لبطولة الدوري العام لرجال كرة السلة، بتحقيق فوز مستحق على مضيفه بني ياس بفارق 18 نقطة وبنتيجة «93-75»، في أولى جولات المسابقة، والتي سجلت أيضاً فوز البطائح على الظفرة «70-42» في اللقاء الذي أقيم على صالة المعمورة، وكانت الجولة افتتحت الأحد الماضي بإقامة ثلاث مباريات، فاز خلالها شباب الأهلي على العين «88-36»، والوصل على الوحدة «81-77»، والنصر على الجزيرة "86-62"

وجاءت مباريات الجولة الأولى بمثابة جس نبض لتتعرف الفرق على مستويات المنافسين والتحضير أكثر لباقي منافسات المسابقة الطويلة التي تقام على عدة مراحل، وبختامها حصلت الفرق الفائزة على نقطتين لكل منها فيما اكتفت الفرق الخاسرة بالحصول على نقطة واحدة.

وتستكمل البطولة في السابعة مساء اليوم، بإقامة ثلاث مباريات في التوقيت ذاته في افتتاح الجولة الثانية من ذهاب الدور التمهيدي، بحلول البطائح ضيفاً على العين، ولقاء الشارقة مع مضيفه الظفرة، وبني ياس مع الوصل الذي سيقام على صالة الوصل، على أن تستكمل الجولة غداً بلقائي النصر مع الوحدة، وشباب الأهلي مع الجزيرة.