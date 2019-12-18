شكرا لقرائتكم خبر عن 300 خيل تشارك في بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تستضيف عروس الساحل الشرقي منافسات النسخة الخامسة من بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي التي تقام في ميدان قلعة الفجيرة التاريخية في الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري بمشاركة 300 خيل من أنقى سلالات الخيول العربية تمثل العديد من الإسطبلات المحلية في الدولة بإشراف وتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة صباح أمس بفندق كونكورد الفجيرة بحضور سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة والمشرف العام على البطولة، ومحمد أحمد الحربي رئيس اللجنة المنظمة، وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي الراعي الرسمي، للإعلان عن تفاصيل البطولة وشروطها.
وأكد الزحمي توفير كل مقومات النجاح للحدث، متمنياً أن تحقق البطولة أهدافها المنشودة ونشر رياضة الآباء والأجداد في ربوع الساحل الشرقي.
وأعرب الحربي عن اعتزازه بالتطور الكبير الذي تشهده البطولة في الفجيرة، وزيادة عدد المشاركين من أبناء الساحل الشرقي، لافتاً إلى أن الهدف من البطولة هو تأهيل المشاركين للبطولات الدولية.
وأعلن عبدالعزيز المرزوقي عن رصد مربط دبي لعدد من الشبوات للفائزين من الملاك المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر 300 خيل تشارك في بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.