300 خيل تشارك في بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تستضيف عروس الساحل الشرقي منافسات النسخة الخامسة من بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي التي تقام في ميدان قلعة الفجيرة التاريخية في الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري بمشاركة 300 خيل من أنقى سلالات الخيول العربية تمثل العديد من الإسطبلات المحلية في الدولة بإشراف وتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة صباح أمس بفندق كونكورد الفجيرة بحضور سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة والمشرف العام على البطولة، ومحمد أحمد الحربي رئيس اللجنة المنظمة، وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي الراعي الرسمي، للإعلان عن تفاصيل البطولة وشروطها.

وأكد الزحمي توفير كل مقومات النجاح للحدث، متمنياً أن تحقق البطولة أهدافها المنشودة ونشر رياضة الآباء والأجداد في ربوع الساحل الشرقي.

وأعرب الحربي عن اعتزازه بالتطور الكبير الذي تشهده البطولة في الفجيرة، وزيادة عدد المشاركين من أبناء الساحل الشرقي، لافتاً إلى أن الهدف من البطولة هو تأهيل المشاركين للبطولات الدولية.

وأعلن عبدالعزيز المرزوقي عن رصد مربط دبي لعدد من الشبوات للفائزين من الملاك المواطنين.