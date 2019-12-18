شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تشكيل «المنتخبات» برئاسة الهاجري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم تشكيل لجنة المنتخبات والشؤون الفنية برئاسة غانم مبارك الهاجري وعضوية كل من حميد أحمد الطاير،علي حمد البدواوي،عيسى مير عبدالرحمن وأحمد يوسف بن درويش. وتعقد اللجنة أول اجتماعاتها اليوم الأربعاء الساعة الرابعة عصراً بمقر الاتحاد بدبي لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد تشكيل «المنتخبات» برئاسة الهاجري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.