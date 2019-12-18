أبطال الإمارات يخوضون منافسات «الأكوا بايك» اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس

انطلقت أمس ببحيرة خالد بالشارقة فعاليات أسبوع الشارقة للبطولات العالمية 2019 التي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بمنافسات بطولة العالم للدراجات المائية «الأكوا بايك».

وشهدت المنافسات إقامة عدد من السباقات المهمة، بداية من الساعة التاسعة والنصف التصفيات التمهيدية لبطولة العالم التي تجمع منافساتها أبطال العالم من فئتي الرجال والسيدات، بجانب أبطال الإمارات الذين يمثلون نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وكلاً من نادي أبوظبي البحري وفريق الفيكتوري تيم. وكانت الفعاليات بدأت أمس بالتجارب الحرة التي بدأت من الساعة التاسعة والنصف وحتى الثانية عشرة والنصف، وأعقبتها منافسات السرعة «كسر الكيلو» للسيدات والرجال لتحديد المنطلقين في منافسات السباق الرئيسي، ثم أقيمت عصر أمس السباقات المشتركة، والتي أعقبتها العروض الحرة (فري ستايل).

وتابع منافسات أمس خالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة رئيس اللجنة المنظمة، وعلي سالم المدفع نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية ومسؤولي التنظيم للحدث.

ويخوض نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية منافسات مونديال الدراجات المائية بمجموعة مميزة من المتسابقين الشباب الأبطال على الصعيدين الدولي والعالمي خلال مشاركاتهم في كل من بطولة أوروبا وبطولة العالم في الولايات المتحدة وبطولة ملك تايلاند الأخيرة منهم سلطان عيسى الحمادي، وعبدالله عبدالرحمن الحمادي ومانع المرزوقي، أما فريق الفيكتوري فسيمثله النمساوي كيفين بطل العالم عدة مرات، أما فريق نادي أبوظبي فسيمثله سلمان العوضي، وراشد الطاير، وراشد الملا.

وتختتم التصفيات الخاصة بالدراجات المائية بعد غد الجمعة حيث تتويج الأبطال وإعلان قائمة الفائزين من أبطال العالم.

من جانب آخر، تنطلق غداً الخميس منافسات مونديال الفورمولا 1 والفرمولا 4 حيث التجارب التمهيدية وسباق السرعة المحدد لترتيب المنطلقين في السباق الرئيسي على أن تجرى المرحلة النهائية من بطولة العالم وسباق جائزة الشارقة الكبرى عصر يوم السبت المقبل، حيث يسدل الستار على النسخة 20 من الحدث الذي تقام نهائياته على مدى عشرين عاماً بمياه بحيرة خالد بالإمارة الباسمة.

ويذكر أن هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة تتعاون بشكل مستمر مع القطاعين الحكومي والخاص في العديد من الفعاليات التي تدعم القطاع السياحي في الشارقة وتروج لمعالم الإمارة السياحية والثقافية والترفيهية وبذل الجهود المشتركة لجذب المزيد من السياح إلى الإمارة وترسيخ مكانتها على خريطة السياحة العالمية كوجهة مثالية لمختلف الفعاليات الكبرى والتجارب الترفيهية والمغامرات.