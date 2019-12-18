أشواق عبد الله أول إماراتية تبتكر تصميم كأس مبادلة للتنس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس عن الكأس الرسمية الخاصة بالنسخة الثانية عشرة من البطولة، حيث يعبّر تصميم الكأس عن القيم الجمالية المميزة لأبرز معالم أبوظبي.

ويشكل الكأس تحفة فنية من ابتكار المصممة الإماراتية وأحد موظفي «مبادلة»، أشواق عبد الله، والتي أبدعت بتصميمه من وحي نافورة البركان التي كانت تشكل أحد أبرز معالم المدينة السياحية على كورنيش أبوظبي منذ ثمانينات القرن الماضي، كونها رمزاً للتعايش والوحدة والتسامح، والتي تشكل مع بعضها بعضا القيم الأساسية في مشوار النهضة المستمرة للعاصمة. وتأتي هذه الخطوة لتعزز مساعي أبوظبي لاستضافة فعالية فريدة تجسد أرقى معايير التنس والترفيه في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 19 وحتى 21 ديسمبر 2019.

وتعد المصممة الشغوفة أشواق عبد الله أول فنانة إماراتية تصمّم كأس البطولة، وسبق لها أن صمّمت سابقاً كأس بطولة مبادلة وادي السيليكون لتنس السيدات في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد شكلت النافورة بالنسبة لها مصدر الإلهام المثالي لتقديم كأس مميزة تليق بتتويج أحد أفضل نجوم التنس العالميين في ختام البطولة مساء يوم السبت.

وقالت: «تعد بطولة مبادلة العالمية للتنس فعالية ذات خصوصية كبيرة بالنسبة لي، ولذلك أردت للتصميم أن يعكس جوهر أبوظبي ويستعرض بعضاً من سحر العمارة التراثية لأمتّنا الشامخة».

وتم ابتكار كأس البطولة من الكريستال، واستغرق تنفيذه نحو شهرين، ومن المقرر أن يتم عرضه في مركز التنس الدولي خلال أيام البطولة الثلاثة قبل مراسم التتويج مساء السبت المقبل.