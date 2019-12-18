توماس باخ: الإمارات رائدة في استضافة الفعاليات الرياضية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بما تملكه من منشآت فريدة، وبنى تحتية رائدة، باتت قادرة على استضافة وإنجاح أي أحداث واستحقاقات رياضية على الصعد كافة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور توماس باخ من قبل حميد القطامي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، وطلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، والعميد صالح محمد بن عاشور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية على هامش مشاركته بالمؤتمر العام للشراكة الدولية لمكافحة الفساد الرياضي الذي استضافته العاصمة أبوظبي.

وأشار باخ إلى أن الإمارات استطاعت تسجيل العديد من الإنجازات في استضافة المحافل الرياضية المنوعة، ما جعلها تعد رقماً صعباً واختياراً فريداً للمنظمات والهيئات والاتحادات الرياضية الدولية؛ لاحتضان مختلف الفعاليات سواء الرياضية أو تلك التي تشهد صناعة القرارات؛ الرامية إلى الارتقاء بالحركة الأولمبية على خريطة الرياضة العالمية.

من جانبه، أوضح الشنقيطي أن زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى الإمارات شهدت التطرق إلى موضوعات مهمة كان على رأسها استعراض سلسلة الأحداث الرياضية خلال الفترة المقبلة، وانطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية العام المقبل بطوكيو،وغيرها من دورات.