فتح باب التسجيل لتصفيات كرة الصالات والكرة الطائرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة ل «دورة ند الشبا الرياضية» عن فتح باب التسجيل للفرق الراغبة بالمشاركة في تصفيات كرة قدم الصالات والكرة الطائرة، للنسخة الثامنة من الدورة التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك المقبل بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد الحدث الأكبر من نوعه من حيث قيمة الجوائز ومستوى المنافسات في مختلف الرياضات.

تبدأ فترة التسجيل لتصفيات كرة قدم الصالات والكرة الطائرة اليوم الأربعاء، وينتهي تسجيل الفرق يوم 25 يناير 2020، وسيكون آخر موعد لتسجيل اللاعبين في الأول من فبراير 2020.

تنطلق تصفيات كرة قدم الصالات يوم 27 فبراير 2020 في صالة المنارة الرياضية، وتضمنت شروط التسجيل قيام إداري كل فريق يرغب في المشاركة بإنشاء حساب خاص بالفريق عبر الموقع الإلكتروني للدورة في رياضة كرة قدم الصالات واختيار اسم للفريق.

وفي حال الرغبة بالمشاركة باسم مؤسسة أو دائرة أو شركة، يجب عليه تقديم ما يفيد الموافقة من الإدارة المعنية بالمؤسسة لمشاركة الفريق.

كما نصت اللائحة الفنية على أن يلتزم الفريق المشارك بتسجيل 16 لاعباً كحد أقصى و10 لاعبين كحد أدنى في التصفيات من بينهم وجوباً عدد 2 حراس مرمى، ويسمح بتسجيل اللاعبين المواطنين وحاملي جواز سفر الدولة واللاعبين من أبناء المواطنات واللاعبين حاملي جوازات جزر القمر من المقيمين في الدولة بالإضافة إلى تسجيل 7 لاعبين بحد أقصى من المقيمين ومواليد الدولة، وستصدر اللجنة الفنية تعميماً يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بشروط التسجيل والمشاركة الخاصة بالتصفيات.