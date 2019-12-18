شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف مشجع فى مباراة الاتحاد السكندري و الإسماعيلي بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الجهات الأمنية بالإسكندرية حضور 7 آلاف مشجع لمباراة الاتحاد السكندري و الإسماعيلي فى ذهاب دور الـ8 للبطولة العربية والمقرر إقامتها باستاد الإسكندرية فى السابعة و النصف بدلاً من السادسةمساءاً.

اختار مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي ، عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق ، لتنظيم مباراة الاتحاد و الإسماعيلي فى دور الـ8 للبطولة العربية.

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أكد عامر حسين لـ " الخليج 365 " أن الأمن وافق على تواجد 7 آلاف مشجع ، تم تخصيص 400 فرد من بينهم لجماهير الإسماعيلي.

تابع حسين أنه تم تخصيص أبواب استاد2 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 لجماهير الاتحاد السكندري ، بينما تم تخصيص بوابة 4 لجماهير النادي الإسماعيلي

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد العربي لكرة القدم موعد مباراتي الإتحاد السكندري و الإسماعيلي فى دور الـ8 للبطولة العربية ، لتقام مباراة الذهاب بالإسكندرية يوم 28 ديسمبر الجاري بدلا من 29 من نفس الشهر ، بينما يقام لقاء الإياب ليقام يوم 24 يناير المقبل بدلاً من 29 من نفس الشهر باستاد الإسماعيلية.