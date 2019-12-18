شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم دجلة: طريقة لعبنا تؤهلنا للفوز على أى فريق بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مروان حمدى مهاجم فريق وادى دجلة والمنتخب أن طريقة لعب النادى تؤهله للفوز على أى فريق بالدورى، مؤكداً أن اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى للفريق، يتمسك بخطته فى جميع المباريات.

كشف مروان فى تصريحات لإذاعةON SPORT FM تاكيس مدرب مميز، وخطته هجومية تؤدى إلى خلق العديد من فرص التهديف، مؤكداً أنه لولا إهدار الفرص فى المباريات لكنا أقوى هجوم.

وأضاف مهاجم دجلة ومنتخب مصر أن الفوز على المقاولون دفعة قوية للفريق فى المباريات المقبلة بالدورى ونسعى للتواجد فى مراكز متقدمة.

ويحتل فريق وادى دجلة المركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول الدورى برصيد 6 نقاط، بعد الفوز فى مباراة والتعادل فى ثلاثة والهزيمة أربعة لقاءات.