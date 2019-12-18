شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا حدث فى أخر مباراة للأهلى والإسماعيلى قبل موقعة المكس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر 210 يومًا على أخر مباراة جمعت بين الأهلى والإسماعيلى فى مسابقة الدورى الممتاز، وتحديدًا يوم 22 مايو الماضى، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى موسم 2018 - 2019.

المباراة أقيمت على استاد برج العرب، وانتهت بتعادل الفريقان حينها بهدف لكل منهما، أحرزه للمارد الأحمر وليد أزارو فى الدقيقة 73، وتعادل للدراويش كريم بامبو فى الدقيقة 84، وظل بعد هذه المباراة الأهلى متربعًا على عرش جدول ترتيب فرق الدورى بـ 74 نقطة، وارتفع رصيد الإسماعيلي 42 نقطة ليتبقي في المركز السابع.

الأهلى خاض مباراته أمام الإسماعيلى بتشكيل مكون من.. محمد الشناوي، ياسر أبراهيم، ايمن اشرف، عمرو السولية، حسام عاشور، حسين الشحات، محمد هاني، رمضان صبحي، وليد سليمان، على معلول ووليد آزارو.

وضم تشكيل الإسماعيلى أمام الأهلى كلاً من.. محمد فوزي، أحمد أيمن، محمود متولي، باهر المحمدي، أسامة ابراهيم، محمود دونجا، عماد حمدي، محمد صادق، مصطفى فارس، محمد الشامي وكريم بامبو.

ويستعد فى الوقت الحالى فريقى الأهلى والإسماعيلى لخوض المباراة التى ستجمعهما فى السابعة والنصف مساء غدًا الخميس على استاد المكس، ضمن مباريات الجولة التاسعة ببطولة الدوري.

وضمت قائمة الأهلى كلاً من..

حراسة المرمي: محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا ووليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو وجونيور أجايي ومروان محسن.

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وضمت قائمة الإسماعيلى كلاً من..