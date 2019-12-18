شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص مشاركة جمعة وزيزو في مباراة الزمالك وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضاءلت فرصة لحاق الثنائي أحمد سيد "زيزو" وعبدالله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام سموحة المقرر لها يوم الجمعة المقبل في تمام السابعة والنصف مساءً على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر المسابقة المحلية.

ويعاني زيزو من إصابة عبارة عن شد في العضلة الخلفية، بينما يعاني عبدالله جمعة من كدمة قوية في الساق، ولم يتماثل الثنائي للشفاء من الإصابة، و يؤدي اللاعبان تدريبات تأهيلية تمهيداً للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية من جديد بعد تماثلهما الكامل للشفاء.

وغاب زيزو وجمعة عن مواجهة الزمالك الأخيرة أمام طلائع الجيش بسبب الإصابة، التي خسرها الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويرفض المدير الفني للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون الاعتماد على أي لاعب إلا بعد تأكد تماثله للشفاء بنسبة 100 % حتى لا يؤدي الاستعجال إلى نتائج أكثر سلبية.