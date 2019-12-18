شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يختار عامر حسين لتنظيم مباراة الإسماعيلي بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي ، عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق، لتنظيم مباراة الاتحاد و الإسماعيلي فى دور الـ8 للبطولة العربية. يمتلك عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية خبرة كبيرة فى تنظيم و إدارة المباريات ، بعد نجاحه فى تنظيم مباريات المنتخب الأول فى السنوات الأخيرة التى أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية. قررت لجنة المسابقات بالاتحاد العربي لكرة القدم تعديل موعد مباراتي الإتحاد السكندري و الإسماعيلي فى دور الـ8 للبطولة العربية ، لتقام مباراة الذهاب بالإسكندرية يوم 28 ديسمبر الجاري بدلا من 29 من نفس الشهر. Advertisements كما تقرر تعديل موعد مباراة الإياب ليقام يوم 24 يناير المقبل بدلاً من 29 من نفس الشهر باستاد الإسماعيلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يختار عامر حسين لتنظيم مباراة الإسماعيلي بالبطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.