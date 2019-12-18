شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والإسماعيلى غدا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شغلت مباراة الأهلى والإسماعيلى اهتمام الملايين من عشاق الساحرة المستديرة باعتبارها تجمع فريقين من أقوى أندية الدورى الممتاز وتاريخهما يشهد دائماً بالإثارة والندية، ونرصد فى التقرير التالى عدة أمور خاصة بالقمة الكروية المرتقبة غداً بين الأحمر والأصفر.

س: ما ملعب وموعد مباراة الأهلى والإسماعيلى؟

ج: المباراة ستقام فى السابعة والنصف من مساء غد الخميس، باستاد المكس فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدورى الممتاز.

س: ما موقف الأهلى والإسماعيلى فى الدورى قبل لقاء الغد؟

ج: الأهلى يتربع على قمة الدورى برصيد 18 نقطة جمعها من 6 مباريات حصد فيها العلامة الكاملة، أما الإسماعيلى فيحتل المركز السادس برصيد 13 نقطة جمعهم من 8 مباريات.

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س: ماذا عن غيابات الأهلى والإسماعيلى؟

ج: فى الأهلى يغيب أكثر من لاعب مؤثر أبرزهم رمضان صبحى وأحمد فتحى للإصابة، فيما استبعد أدهم السلحدار المدير الفنى المؤقت لفريق الإسماعيلى كلاً من أسامة إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد ووجيه عبد الحكيم ومحمد حمدى زكى وحازم مرسى لأسباب مختلفة.

س: هل تؤثر مباراة الأهلى والإسماعيلى على مستقبل مدربى الفريقين؟

ج: الأمور مستقرة تماماً فى الأهلى فالسويسرى رينيه فايلر يعيش فترة من الاستقرار والهدوء بسبب نتائجه الجيدة محلياً وأفريقياً، فيما تبدو حظوظ السلحدار فى استكمال مهمته صعبة للغاية حال الخسارة من الأهلى وحال الفوز قد يستمر لفترة مؤقتة أيضاً.