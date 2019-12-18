شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغني يرد علي الشائعات : عقدي ممتد مع الزمالك موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد الغني مدافع الزمالك عن أن كل ما يتردد مؤخرا عن نيته بفسخ تعاقده مع الزمالك أمر عار تماما من الصحة.

وقال محمد عبد الغني عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك : " يمكن أول مرة أكتب حاجه أو أرد على حاجه بتتقال عليا من ساعت مجيتً النادى سواء بالوحش أو الحلو عشان مش في دماغى أى كلام بيتقال أنا مركز ف شغلى ، باقى في عقدى مع نادى الزمالك سنتين وملتزم بعقدى مع النادى وأى خبر أنى افسخ عقدى مع النادى دا ملوش أى أساس من الصحه وأى كلام بيتقال الفتره اللى فاتت غلط ف غلط ولا عندى نيه إنى امشى ولو في أى نيه إنى أمشى هيبقا عن طريق نادى الزمالك اللى ليه فضل عليا ،نتمنى مساندتكم للفريق الفتره الى جايه".

يأتي هذا في ظل تردد أنباء عن رغبة عبد الغني في فسخ تعاقده مع الزمالك عقب انتشار عقد محمد عواد وخالد بو طيب زملاءه في الفريق واللذان يحصلان علي 18 مليون جنيه في الموسم الواحد لكل منهما في ظل حصول محمد عبد الغني علي مليون ونصف المليون جنيه فقط في الموسم.