شكرا لقرائتكم خبر عن 30 فردا فقط الحضور فى مباراة الإسماعيلي و الأهلي بالدوري غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر حضور 30 فردا فقط فى مباراة الإسماعيلي و الأهلي المقرر لها السابعة و النصف مساء غداعلى ستاد المكس ضمن مباريات الجولة التاسعة ببطولة الدوري. حدد الأمن تواجد 15 فردا من مجلس إدارة النادي الأهلي و مثلهم من إدارة الإسماعيلي للتواجد باستاد المكس. أعلن رينيه فايلر المدير الفني للنادى الأهلى قائمة فريقه التي ستخوض لقاء الإسماعيلي غدا الخميس على ستاد المكس ضمن مباريات الجولة التاسعة ببطولة الدوري. وضمت القائمة 20 لاعبا هم: حراسة المرمي: محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير. Advertisements خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني. خط الوسط: حسام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا ووليد سليمان. خط الهجوم: وليد أزارو وجونيور أجايي ومروان محسن. واستبعد من المباراة كل من الثلاثى الأساسى رمضان صبحى، أحمد فتحى وعمرو السولية للإصابة ومعهم كل من محمد محمود وكريم نيدفيد وحمدي فتحي بسبب إصابات قديمة وعلي لطفي وصلاح محسن وعمار حمدي وصالح جمعة وحسين السيد بقرار فني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 30 فردا فقط الحضور فى مباراة الإسماعيلي و الأهلي بالدوري غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.