شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية وفك عضلات لأساسيى الزمالك بفرمان من كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم باناى الزمالك على خضوع عدد من اللاعبين الأساسيين فى الفترة الماضية على تنفيذ تدريبات بدنية وفك العضلات تحت إشراف مدرب الأحمال والجهاز الطبى للفريق .

وتولى كارتيرون الإشراف على المران بنفسه وقيادة التدريبات مع باقى أعضاء الجهاز الطبي .

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ويستعد الفريق لمواجهة سموحة الجمعة المقبل بالجولة التاسعة من الدورى الممتاز.

فى الوقت نفسه فقد شارك لاعبون أخرون في تقسيمة فنية تحت إشراف سامي الشيشيني المدرب العام وبمشاركة أمير عبدالعزيز مدرب الفريق مع اللاعبين، كما شارك بعض اللاعبين في مران آخر لكيفية تنفيذ الضربات الثابته وعلى رأسهم بن شرقي وفرجاني ساسي.

حرص حازم إمام ومصطفى محمد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على خوض تدريبات إضافية بعد المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، وتوجه الثنائي للجيم لتنفيذ جزء بدني واستشفائي خاص للتغلب على الاجهاد حيث خضع حازم لمران (الثلج) على العضلات بينما أدى مصطفى مران بدني خفيف في الجيم.