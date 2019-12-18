شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم ديسابر مع بيراميدز خلال 163 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية خسارة بيراميدز أمام الجونة بثلاثية مقابل هدفين، فى إطار الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد الدفاع الجوى، وقد سبقها هزيمة أيضا أمام الزمالك بهدفين دون رد فى الجولة السابقة من البطولة المحلية، ونرصد فى التقرير التالى ماذا قدم ديسابر منذ توليه المهمة مع بيراميدز، وحتى الهزيمة أمام الجونة.

تولى ديسابر تدريب بيراميدز رسميا يوم 8 يوليو الماضى، أى منذ 5 أشهر وأسبوعا و3 أيام، قاد الفريق خلالها فى 19 مباراة.

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وخلال الـ 163 يوما ، حقق الفوز فى 12 مباراة ، أمام كل من الأهلى ، حرس الحدود، بتروجت، انبى ، بلوزداد ، طنطا ، الانتاج الحربى ، يونج افريكانز "ذهابا وإيابا"، واينجورانجز ، والنجوم ، نوازيبو .

وتعادل فى 4 مباريات أمام بلوزداد، والجيش، و سموحة، و اسوان ، ينما تلقى الهزيمة فى 3 مواجهات ، منها امام الزمالك "مرتان " و من الجونة مرة واحدة .

الهزيمة الأولى من الزمالك كانت فى نهائى الكأس وتلق بثلاثية نظيفة ، والهزيمة الثانية بالدورى بالجولة السابعة بهدفين نظيفين، ام الهزيمة الثالثة فكانت اكمام الجونة بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

أكبر فوز حققه بيراميديز مع ديسابر كان امام نواديبو بجور المجموعات بالكونفدرالية ، حيث تغلب على نظيره الافريقى 6 / 0، بينما تعد أكبر هزيمة تلقاها بيراميدز بقيادة ديسابر أمام الزمالك فى الكأس بثلاثية.