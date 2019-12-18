الامارات | سالمين خميس يتلقى "هدية مفاجئة" من البرازيلي ريبيرو

شكرا لقرائتكم خبر عن سالمين خميس يتلقى "هدية مفاجئة" من البرازيلي ريبيرو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب شباب الأهلي، سالمين خميس، عن استلامه هدية من زميله السابق، البرازيلي إيفرتون ريبيرو، عبارة عن قميص نادي فلامينغو البرازيلي، بعد تتويجه بلقب كأس ليبرتادوريس على حساب ريفر بليت الأرجنتيني، حسب ما نشر خميس على حسابه الشخصي في «إنستغرام».

وتوجه لاعب شباب الأهلي بالتهنئة إلى ريبيرو بعد فوز فلامينغو على الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتأهل الفريق البرازيلي إلى نهائي كأس العالم للأندية.

يذكر أن ريبيرو لعب مع شباب الاهلي بين عامي 2015 و2017 ودون اسمه كأحد ابرز اللاعبين المحترفين الاجانب في تاريخ الدوري الاماراتي.